Stand: 15.10.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Klimaschutz för Hamborgs Wahnung köst Milliarden

Woans kann een de Hüüs in Hamborg klimafründlich maken? Dorför hett de Senaat Dingsdag düsse Week Plaans för vörstellt. Vör allen Dingen bi de Hüüs, de kort na’n Krieg boot worrn sünd, dor süht dat, wat de Energie angahn deit, ünner’n Streek slecht mit ut. För de ganze Saak sünd Investitschonen nödig. Un so as Fachlüüd dat seggt, warrt hierför knapp 33 Milliarden Euro bruukt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.10.2022 | 09:30 Uhr

