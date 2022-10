Stand: 14.10.2022 09:30 Uhr ARD-Düütschlandtrend

Schull dat ok wieder en Plicht geven, dat sik Lüüd, de sik mit Corona ansteken hebbt, isoleren mööt? De mehrsten vun de Düütschen seggt: Ja. Dat is bi den ne’en ARD-Düütschlandtrend rutsuert. Mehr as twee Drüttel vun de Minschen, de fraagt worrn sünd, hebbt seggt, düsse Plicht schull ok in Tokunft noch gellen. Bi de över 65-Jöhrigen weern dat sogor 82 Perzent.

