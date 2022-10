Stand: 13.10.2022 09:30 Uhr De Wahngeldreform kümmt

In Januaar kümmt de gröttste Wahngeldreform vun Düütschland. Denn warrt düütlich mehr Minschen en Recht op Wahngeld hebben. In Hamborg kunn’t ween un dat sünd denn dreemal so veel as nu. Denn wöör de Tall vun 12.500 op 37.000 Huushalten kladdern. Dorför schafft Hamborg nu mehr Arbeitssteden. Wat NDR 90,3 weet, geiht dat dorbi üm bummelig 100 Fachlüüd extra. Söcht warrt Minschen mit koopmännisch Weten.

