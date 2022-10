Stand: 13.10.2022 09:30 Uhr Schoollandheimen bruukt Geld

De Schoollandheimen in Hamborg bangt üm jemehr Existenz. Eten un Energie warrt jümmer dürer, man se nehmt kuum noch wat in. Allens in allens gifft dat 29 Hüüs, de in de „Arbeitsgemeenschop Hamborger Schoollandheimen“ organiseert sünd. Dor höört Puan Klent op Sylt un Wittenbargen bi Blanknees mit dorto. Se meent, een mutt de Hööchstsätz, de de Scholen utgeven dröövt, anpassen. Un denn sull de Senaat Öllern, de nich so veel verdenen doot mehr Stütt geven.

