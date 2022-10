Stand: 13.10.2022 09:30 Uhr Iesbahnen in Hamborg

Ok in de Energiekris maakt de Iesbahnen düssen Maand jemehr Dören in Hamborg open. De IesArena in Planten un Blomen mutt aver wat dürer warrn. De Iesbahn is een vun de wenigen, de een privaat tohören deit. Anners süht dat in Farmsen un Stellingen ut. Dor blievt de Priesen as betto.

