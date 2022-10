Stand: 13.10.2022 09:30 Uhr Vorhollen gegen Michael Osterburg

De vörmalige Frakschoonschef in Hamborg-Midde, Michael Osterburg sall sik ut de Parteikass vun de Grönen in Hamborg bedeent hebben. Tweeanhalf Johr hebbt se den Fall ünnersöcht, nu hett em de Staatsanwaltschop anklaagt. Se smitt em vör, he hett sik an frömd Geld vergrepen, bedragen un Urkunnen fälscht. He sall to’t Bispeel Geld vun de Frakschoon för private Besöken in’n Kroog un Kinnerbetreuung bruukt hebben. Wat un wannehr he vör Gericht steiht, weet een noch nich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch