Stand: 12.10.2022 09:30 Uhr Angela Lansbury is storven

Mit düsse Rull is Angela Lansbury op de hele Welt bekannt worrn: As Detektivin Jessica Fletcher in de Feernsehserie „Mord is ihr Hobby“. De britisch-amerikaansche Schauspelerin is nu dootbleven. Mit 96 Johr in Los Angeles. In ehr Tiet vör de Kamera hett se söss Golden Globes wunnen un kreeg den Ehren-Oscar för ehr Levenswark.

