Wohrschienlich Root-Gröön för Neddersassen

De SPD hett bi de Landdagswahl in Neddersassen kloor de Nees vörn hatt - mit goot 33 Perzent - un nu kann se mit de Grönen koaleern. De hebbt toleggt un sünd bi 14,5 Perzent lannt, de CDU is afsackt op bummelig 28 Perzent. CDU-Spitzenkandidaat Bernd Althusmann, de will nu sien Posten as Partei-Baas afgeven. De AfD is tweestellig mit knapp 11 Perzent. De FDP flüggt mit 4,7 Perzent rut ut den Landdag in Hannover.

