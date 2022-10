Stand: 10.10.2022 09:30 Uhr Wahl-Reakschonen ut Hamborg

Nils Weiland, de Hamborger SPD-Co-Vörsitter. Un de Hamborger Grönen, de seht dat jüst so. Christoph Ploß, de Hamborger CDU-Baas is gegen Root-Gröön, nu in de Inflatschoons-Tieden. De Hamborger AfD-Böversten seht ehr Partei in'n Opwind. Un de Hamborger FDP un de Linke, de beduert de slechten Resultaten vun jem ehr Parteien un se nehmt sik vör, wedder op de Been to kamen.

