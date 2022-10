Stand: 10.10.2022 09:30 Uhr Russland grippt mit Raketen an

De Ukraine is massiv mit Raketen angrepen worrn. In't Zentrum vun de ukrainsche Hauptstadt Kiew, dor hett dat dulle Explosionen geven. Un Russland hett ok noch annere Städer bombardeert. Dorbi sünd woll mehrere Lüüd to Dode oder to Schaden kamen. Tovör harr Russland droht, se wullen för dat Angriepen op de Krim-Brügg torüchbetahlen. De Brügg verbinnt Russland mit de annekteerte Krim.

