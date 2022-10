Stand: 10.10.2022 09:30 Uhr Bäderland will Energie sporen

Vun hüüt an kriggt dat Water in de Hamborger Swömmbädern een Graad Warms weniger. Bäderland seggt, op disse Wies wüllt se Energie sporen. Un denn warrt de mehrsten Ganzjohrs-Freebäder slaten. Bi de Saunen schall de gröttste Deel wiederlopen, denn dor warrt mit Öko-Strom inbött un nich mit Gas. In all de Bäder löppt dat wieder na Plaan bi dat Swömmen för Scholen un Verene un fröh morgens

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch