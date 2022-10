Stand: 08.10.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Protest vör de Blaue Moschee

Totiets gifft dat ümmer wedder Protesten gegen dat Regime in’n Iran - ok in Hamborg. Maandag düsse Week - an’n Dag vun’e Düütschen Eenheit, wo traditschonell ok de Moscheen jümehr Dören vör all Lüüd open hebbt - dor hebbt an’e Butenalster hunnerte vun Minschen freedlich an en Demo an deelnahmen hatt. De Vereen Kulturbrüch, de mit to de Protestakschoon to opropen harr, de verlangt, dat dat Islamische Zentrum dor dicht maakt warrt. Dat Zentrum warrt vun dat Lannsamt för Verfatensschutz as Butenposten vun’n Iran in Europa ansehen.

