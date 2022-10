Stand: 08.10.2022 09:30 Uhr Düsse Week: "Koks-Taxi"-Bann veruurdeelt

In den Fall vun en so nöömte "Koks-Taxi"-Bann hett dat Hamborger Lannsgericht Dingsdag düsse Week dat Uurdeel kunddoon. De Hauptanklaagte un Kopp vun’e Bann mutt för meist acht Johr achter Trallen. De dree Fohrers hebbt Haftstrafen vun bet to veerunhalf Johr kregen. De Drogenbann harr mit Hölp vun en dörorganiseert System över twee Johr lang henweg Kokain an Kunnen levert hatt. So as dat utsüht is de Hannel woll ok tämlich lukrativ ween, denn bi den Hauptanklaagten warrt bummelig tweeunhalf Millionen Euro inkasseert.

