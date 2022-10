Stand: 08.10.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Protest vun’e Dokters

In Hamborg hett dat Middeweken düsse Week vun’e Dokters den eersten groten Protest siet teihn Johr geven. Hunnerte Praxen sünd dicht bleven. Mehr as 1.200 Kassendokters un Praxis-Mitarbeiders sünd dormit gegen de Plaans vun‘n Bunnsgesundheitsminister gegenangahn. Karl Lauterbach will nämlich de Dokter-Honoraren för ne’e Patschenten strieken, üm Geld to sporen. De Mediziners seggt, dat mööt denn de Patschenten utbaden, de denn wedder länger op en Termin op töven mööt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch