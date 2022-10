Stand: 08.10.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Streik bi de Eurowings-Piloten

En 24-Stünnen-Streik vun’e Eurowings-Piloten hett düsse Week in ganz Düütschland dorför soorgt hatt, dat hunnerte vun Flegers ünnen an’e Eer bleven sünd. Alleen in Hamborg sünd Dunnersdag düsse Week söventig Verbinnen afseggt worrn. Alltohoop is blots jede twete Maschien vun de Lufthansa-Dochterfirma losflagen. Mit de Akschoon will de Warkschop "Vereenigung Cockpit" betere Arbeitsümstänn för de Piloten dörsetten.

