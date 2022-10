Stand: 07.10.2022 09:30 Uhr Keen Flüssiggasterminal in’n Haven

Nu is dat een för allemal kloor: In’n Hamborger Haven warrt dat tokamen Johr keen groot Flüssiggasterminal op’t Water geven. De Ümweltbehöörd is de Idee över Maanden henweg op’n Grund gahn un hett den Bund in düsse Saak nu afseggt. En Problem is dor de grote Meng an Slick ween un dor harr en ganzen Barg vull vun wegbaggert warrn müsst för en LNG-Terminal.

