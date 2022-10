Stand: 07.10.2022 09:30 Uhr Snacken över Gaspries-Deckel

Üm dat Thema Energie dreiht sik dat vundaag ok bi en Drapen vun’e EU in Prag üm. Bunnskanzler Olaf Scholz un siene Kolleginnen un Kollegen in’e EU wüllt doröver snacken, wat dor nu en europawieden Gaspries-Deckel sinnig is oder nich. Düütschland un anner Länner sünd dor nich so vun övertüügt. Se sünd Bang för Maleschen, wat de Versorgenssekerheit angahn deit.

