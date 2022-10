Stand: 07.10.2022 09:30 Uhr ARD-Düütschlandtrend

Meist de halve Deel vun‘e Lüüd in Düütschland is untofreed mit den Tostand vun’e Demokratie. Dat is bi den ne’en ARD-Düütschlandtrend bi rutsuert. Dorna to uurdelen bekrittelt 47 Perzent vun de Lüüd, de se fraagt hebbt, de Oort un Wies, woans de Demokratie in Düütschland aflopen deit. Vör allen Dingen sünd de Lüüd in Oostdüütschland untofreed. Aver liekers finnt de mehrsten Lüüd, dat de Demokratie egens en gote Regerensform is.

