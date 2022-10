Stand: 07.10.2022 09:30 Uhr Themen in’e Börgerschop

Wokeen hett en Anrecht op Wahngeld un wo kann een dat beandragen? Doröver schall de Stadt de Börgerslüüd beter över Bescheed geven. Dat hett de Börgerschop in Hamborg güstern mit en grote Mehrheit fastleggt. Ok dat de Lüüd, de flücht sünd, en Dack över’n Kopp hebbt, is Thema ween. De Oppositschoon meent, dat den Senaat düsse Saak deelwies över’n Kopp wassen deit.

