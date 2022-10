Stand: 07.10.2022 09:30 Uhr Boarbeiden op’e A7

In Hamborg is de A7 düt Wekenenn wedder dicht. Un dat löppt dor dütmal in twee Phasen af: Af hüüt Avend is de A7 eerstmal in Richt na Flensborg hen dicht un dat twüschen Heimfeld un Othmarschen. Un af Sünndagnamiddag geiht dat denn ok de Autofohrers in Richt na Hannober wat an, dor is de A7 denn ok för jüm dicht. Grund för dat Ganze sünd Boarbeiden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch