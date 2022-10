Stand: 07.10.2022 09:30 Uhr Ne'et Musical in Hamborg

Hamborg hett en ne'et Musical un dat heet "Hamilton" un hett güstern Avend in dat Operettenhuus Düütschlandpremieer fiert. Dormit is de Show, de in’e USA en groten Slag bi de Lüüd hett, dat eerste Mal in en anner Spraak as Engelsch to sehen. In dat Stück geiht dat üm Alexander Hamilton, een vun de Grünnervadders un den eersten Finanzminister vun’e USA.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.10.2022 | 09:30 Uhr

