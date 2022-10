Maleschen bi’t deeper maken vun de Elv

In de Elv gifft dat woll grood Maleschen mit to veel Modder un Slick. NDR 90,3 hett rutfunnen, dat de groden Baggerscheep knapp noch achteran kaamt, dat se de Fohrrönn free rüümt kriegt. As se dat letzt Mol de Elv deeper makt harrn, sünd ünner Water Böschungen entstahn, de woll nich fast noog sünd un jümmer wedder afbreken doot. Dordörch is de Fohrrönn an weck Steden nich so deep, as se sien müßt; Scheep dörft dor nu blots noch heel szutsche längsföhrn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch