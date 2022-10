Piloten leggt bi Eurowings de Arbeid daal

Dat sorgt woll wedder för veel Arger bi reisen Lüüd: Dordörch, dat bi Eurowings de Piloten de Arbeid daalleggt hebbt, fallt vundag an den Flooghoben in Hamborg veel Flegers ut. In Fuhlsbüddel sünd mehr as söventig ankamen un afgahn Flöög streken worden. Bedrapen sünd de Eurowing-Flöög binnen Düütschland, man ok weck Streken na Palma, Amsterdam, Paris un Wien.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch