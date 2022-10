Saporischschja hüürt nu Rußland to

De russche Presedent Wladimir Putin hett künnig makt: Dat ukrainsche Atomkraftwark Saporischschja hüürt vun nu op an Rußland to. Dat Wark is dat gröttst AKW vun heel Europa. Ok verleden Nacht hebbt se in Saporischschja fecht un schoten. Hüüt schall de Baas vun de internatschonale Atomenergie-Behöörd na Kiew kamen. He will dörchsetten, dat een Sekerheits-Areal rund üm dat Atomkraftwark inricht warrt.

