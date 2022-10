Dat Wedder för uns in Hamborg

De Wienmaand wiest sien scheune Sieden: Vundag hebbt wi dat fründlich, mal Wulken, mal Sünnenschien, un mehrstendeels blifft dat dröög. De Temperatur kladdert bet achteihn Graad. Opstunns hebbt wi in Muurfleet al dörteihn Graad. De Wind kümmt pustig mit enkelte Böen ut West bet Süüdwest. Un so geiht dat wieder: Morgen fangt de Dag sünnenriek an, later sünd poor Wulken ünnerwegens, man dat blifft dröög, bi nich veel anner Temperatur as hüüt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch