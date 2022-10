Stand: 05.10.2022 09:30 Uhr Nich veel rutsuert bi't Bund-Länner-Drapen

Woans kunn Lüüd un Ünnernehmens dat Leven in de Energiekries lichter maakt warrn? Op düsse Fraag geev dat an'n Avend bi’t Drapen vun Bund un Länner keen Anter. Klaar is man, dat de Bund en Grootdeel vun de Kösten dregen warrt. Nich klaar is, wo de plaante Brems för'n Strom- un Gaspries utsehn schall. Ok wat nu na dat Negen-Euro-Ticket achterankamen schall, is nich rut. De Bunnsregieren will mit tweehunnert Milliarden Euro Börgerslüüd un Ünnernehmens vör hoge Energiepries wegen'n Krieg in de Ukraine schulen.

