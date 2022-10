Stand: 05.10.2022 09:30 Uhr Flüchtlinge in de Messehallen

In de Hamborger Messehallen schüllt vun tokamen Week an wedder en paar hunnert Flüchtlinge ünnerbröcht warrn. Na Informatschonen vun NDR 90,3 warrt dorför graad en Hall praat maakt. Ok twee Sporthallen vun Beropsscholen künnt in'n Nootfall as Ünnerkunft bruukt warrn. Un ok in de Fegro-Hall in Harborg schüllt veerhunnert Slaapsteden rinkamen. Sozialsenatorsche Melanie Leonhard rekent dormit, dat vun November an üm un bi föfftigdusend Flüchtlinge in Hamborgs öffentliche Quarteren leven warrt.

