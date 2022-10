Stand: 05.10.2022 09:30 Uhr Wedder Autos in de Grote Brunnenstraat

De Verkehrsversöök för weniger Autos in Ottensen is noch mal vun't Gericht stoppt worrn. Dat heet, dat Wagens nu wedder op de Grote Brunnenstroot föhren dröfft. Pollers, de grood eerst opboot weren, mööt nu wedder afboot warrn. En Naver un en Ünnernehmer harrn klaagt. Egens weer plaant, dat dat keen Autos un Lasters mehr in de Mitt vun Ottensen geven schull. Fohrradföhrers un Footgängers schullen so mehr Ruum kriegen.

