Stand: 05.10.2022 09:30 Uhr Sammelaktschon vun de Tafel

De Hamborger Tafel hett in drei Inkoopscenters sammelt – un de Lüüd hefft goot wat geven: Bummelig föffteihn Tünnen Eten un Saken för de Hygieen sünd tosamenkamen. De hele Aktschon in de Europa-Passaag, in't Alsterdaalinkoopscenter un in dat Elvinkoopscenter warrt an't End vun'n Oktober noch mal maakt – un denn ok noch mal an't End vun'n November.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch