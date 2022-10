Stand: 04.10.2022 09:30 Uhr Bund-Länner-Drapen

Hamborg will en Bidraag leisten, üm över de lege Situaschoon mit de Energie wegtokamen. Se wüllt en LNG-Terminal boen, de swimmen deit. Düsse Idee will Ümweltsenater Jens Kerstan dörchsetten, kriggt dor aver ok Wind vun vörn. Wat NDR 90, 3 weet, hett de Verwalten för Water un Schippfohrt Bedenken vun wegen den Slick an den Platz in Moorborg, wo se dat hinboen wüllt. De muss wegbaggert warrn. De Bunnsbehöörd is bang, dat he wedder torüchspöölt warrt un de Fohrrinn versannen deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch