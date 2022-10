Stand: 04.10.2022 09:30 Uhr Streik in Kitas

In en poor Hamborger Kitas vun de Elbkinder, dor mag dat ween, dat de Köök vundaag kolt blieven deit un de Baden nich feudelt warrt. Al to’t tweite Mal hett Verdi de Mitarbeiders ut de Huuswirtschop to’n Warnstreik opropen. Se kriegt – wat Verdi seggt – mit 12,17 Euro blots en lütt beden mehr as den Mindestlohn. Verdi will, dat se 10 Perzent mehr verdenen doot.

