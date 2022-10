Stand: 04.10.2022 09:30 Uhr Stütt för Pleeg

In Hamborg schüllt Lüüd, de jümehre Angehörigen plegen doot, mehr Stütt kriegen. Dorför will sik de root-gröne Regerenskoalischoon insetten. Över en Andraag för mehr Hölp, dor schall Dunnerstag de Börgerschop över afstimmen. In den Andraag verlangt de SPD un de Grönen ünner annern vun’n Bund, dat de Lüüd, de plegen doot, Lohnersatzleistungen kriegen schüllt. Bavento schall dat mehr Huus-Besöken vun Pleegünnernehmen un en Nootroop geven, üm in’n Nootfall gau Hölp to kriegen.

