Stand: 04.10.2022 09:30 Uhr Hamborg hett Vörsitt in’n Bunnsrat

Güstern weer de offizielle Fier to’n Dag vun de düütsche Eenheit in Thüringen: In’t tokamen Johr warrt se in Hamborg sien, wiel Hamborg den Vörsitt in’n Bunnsraat hett. In Erfurt hett dat al de Övergav geven: De Minsiterpräsident vun Thüringen Bodo Ramelow hett de Bunnspräsidentschop symbolisch mit en Staffelstab an den Eersten Börgermeister vun Hamborg Peter Tschentscher övergeven. Den Vörsitt in de Lännerkamer, den hett Hamborg denn vun den 1. November af an.

