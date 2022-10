Stand: 04.10.2022 09:30 Uhr Boarbeiden an de Burgstrasse

De U-Bahn-Linien U2 un U4, de föhrt vun vundaag af an nich so as sünst. Twüschen Berliner Tor un Hammer Kirche gifft dat blots Ersatzbusse. De Fohrtiet kann so 20 Minuten länger duern. De Grund sünd Boarbeiden an de Hoolstej Burgstrasse. Dor boot se en Reservegleis. De Arbeiden, de schüllt dree Weken anduern.

