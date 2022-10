Stand: 04.10.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt süht dat deels eerstmal en beden nevelig un gries ut. Dat kann nieseln, is aver meist dröög. Later wesselt sik Sünn un Wulken af un dat kann goors noch kott richtig schön warrn bi bet to 18 Graad. Opstunns meet wi bi ju op Finkwarder 10 Graad. Morgen fangt de Dag mit Wulken an, later wesselt sik Sünn un Wulken af. De Sünn schient ok mal en beden länger. To’n Avend hin treckt sik dat aver to un kann ok en beden regen bi bet to 20 Graad.

