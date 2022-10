Stand: 01.10.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Hamborger Tafel in Noot

De Hamborger Tafel hölpt Minschen in Noot un nu is se sülvst in Noot. Totiets warrt weniger Levensmiddelspennen afgeven as fröher. Op’e annern Siet aver gifft dat ümmer mehr Lüüd, de Hölp bruken doot. Dorüm biddt de Tafel nu ok all Hamborgerinnen un Hamborgers dor üm, Levensmiddel to spennen, de noch goot sünd. De köönt denn jeden letzten Dunnersdag in’n Maand in dree Inkoopszentren afgeven warrn un dat noch bet Enn November. Dorto höört de Europapassage, dat Elbeinkoopszentrum un dat Alstertalinkoopszentrum.

