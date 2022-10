Stand: 01.10.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Lichter to Wiehnachten

De Hamborger Binnenstadt warrt ok düt Johr to Wiehnachten wedder lüchten un funkeln. De Düütsche Ümwelthölp harr jüst dat Gegendeel dorvun verlangt, also dorop to verzichten. Aver: In Hamborgs Binnenstadt gifft dat blots LED-Lichter un de verbruukt veel weniger Energie. So sä dat de Citymanagerin Dingsdag düsse Week. Un de Lichter sünd nich mehr de ganze Tiet an, blots noch bet to teihn Stünnen.

