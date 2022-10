Stand: 01.10.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Extremwedderkongress

Wekenlang dröög un hitt in’n Sommer - dat warrt de tokamen Johrn normal ween. Dorvun gaht tominnst de Fachlüüd un Wetenschoplers ut, de siet Middeweken düsse Week bet güstern an den Extremwedderkongress in Hamborg an deelnahmen hebbt. Wegen de hitten Sommers schall ok de Füergefohr in’n Holt stiegen. Koole Winters un laten Fröst warrt seltener. Bavento is op den Kongress ok över dat Water snackt worrn, wat ümmer höger stiegen deit un dat dat Ies op’t Festland ümmer weniger warrt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch