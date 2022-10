Stand: 01.10.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Energiepries-Brems

Hamborger Weertschopsverbänn finnt, dat dat 200 Milliarden Euro-Paket vun’e Bunnsregeren, dat richtig Teken is. Nu kööm dat dor op an, woans de Stroom- un de Gaspries-Brems nipp un nau utsehn schall, seggt de Industrieverband Hamborg un de Handwarkskamer. In’e Twüschentiet warrt ümmer mehr Hamborger Ünnernehmens ümmer rigorose, wat dat Sporen bi’t Heizen angeiht. So lett de Otto-Konzern to’t Bispeel mehre grote Bürorüüm in sien Hauptsteed in Bramfeld den Winter över leerstahn. Ok bi’n NDR warrt de Temperatur in’e Büros op negenteihn Graad begrenzt.

