Stand: 30.09.2022 09:30 Uhr Geld gegen hoge Energiepriesen

De Gas- un de Stroompriesen in Düütschland warrt dör dat, wat nu nee beslaten worrn is, dull wat na ünnen gahn. Dat seggt Bunnskanzler Olaf Scholz. De Bunnsregeren hett güstern en 200 Milliarden-Euro-Paket künnig maakt hatt, üm de Energiepriesen to senken. De Regeren warrt de Priesen so lang mit Geld drücken, so lang se hoog sünd, meent Scholz. De Details to den Plaan schüllt de tokamen Daag vun en Reeg Fachlüüd fastleggt warrn.

