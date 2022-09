Stand: 30.09.2022 09:30 Uhr Reakschonen op Energiepries-Brems

Weertschopsverbänn in Hamborg finnt, dat dat 200 Milliarden-Euro-Paket vun de Bunnsregeren dat richtig Teken is. Nu kööm dat dor op an, woans de Stroom- un de Gaspries-Brems nipp un nau utsehn schall. Dat seggt de Industrieverband Hamborg un de Handwarkskamer. Se verlangt, dat ok Firmen dat marken doot, dat jüm wat vun jümehr Last nahm warrt. Finanzsenater Andreas Dressel rekent dormit, dat sik Bund un Länner tokamen Week op enigen doot, woans dat, wat dat kösten deit, opdeelt warrt.

