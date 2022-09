Stand: 30.09.2022 09:30 Uhr Annekschoon vun Delen vun‘e Ukrain

Russlands Präsident Wladimir Putin will se vundaag offiziell an sik rieten: De veer vun Russland kontrolleerten Regionen in’e Ukrain na de Referenden, de dat dor dat Seggen na vun Russland geven hett. US-Präsident Joe Biden sä, dat de USA dat nie nich anerkennen deen. Bi de Referenden snack he vun en Farce. UN-Generalsekretär António Guterres snack vun „en gefährlich Eskalatschoon“.

