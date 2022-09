Stand: 30.09.2022 09:30 Uhr Weniger Soziaalwahnungen as plaant

Egentlich will Hamborg jedet Johr 3.000 ne’e Soziaalwahnungen boen. Düt Johr warrt aver höögstens 2.000 bewilligt. Grund is, dat dat ne ganze Reeg mehr wat kösten deit as fröher. So as de Stadtentwicklungsbehöörd dat seggen deit, is dat Boen siet 2020 in’n Snitt üm 28 Perzent düre worrn. Bavento hebbt sik de Zinsen för Krediten verdreefacht.

