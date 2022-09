Stand: 30.09.2022 09:30 Uhr Fall Hilal

Vör mehr as twintig Johr is de domols teihn Johr ole Hilal in Hamborg verswunnen. Nu söcht de Polizei wedder na Sporen. In’n Altonaer Volkspark hebbt se güstern en Lüttgoorn roodt. Verwandte vun de vermisste Deern harrn dat Grundstück in’n Sommer in Egenregie dörkämmt. Un dor harr en Spöörhund vun jüm bi anslaan un dat kunn op vergraven Knoken vun Minschen op hendüden.

