Stand: 30.09.2022 09:30 Uhr Hurrikan "Ian"

De Hurrikan "Ian" hett in den US-Bunnsstaat Florida swoor wat verwüüst. Minnstens twölf Minschen schüllt dorbi üm’t Leven kamen ween. Nu nimmt de Hurrikan Kurs op den neegsten Bunnsstaat - op South Carolina. Ok in North Carolina un Georgia wohrschaut se vör gefährlich Stoormfloten.

