Stand: 29.09.2022 09:30 Uhr HSV: Wüstefeld gifft sien Amt op

De HSV kümmt eenfach nich to Roh. Nu hett Finanzvörsitter Thomas Wüstefeld sien Hoot nahmen. De 53-Johr ole Medizinünnernehmer weer ünner Druck. Opstunns warrt ünnersöcht, wat he verbaden Geschäften mit Medikamenten maakt hett. Wat dat heet, harr he toletzt versöcht, för den Vereen en Börgschop in Millionenhöögde vun de Stadt to kriegen. Nu sall eerstmal Jonas Boldt alleen as Vörstand de Geschäften vun den HSV stüern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch