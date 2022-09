Stand: 29.09.2022 09:30 Uhr Mehr Windrööd in Hamborg

In Hamborg sall dat bald meist dubbelt so veel Windrööd geven. Dat hett de gröne Ümweltsenater Jens Kerstan in'n Snack mit NDR 90,3 künnig maakt. Bummelig 65 Windrööd gifft dat opstunns in Hamborg. 70 bet 100 ne'e süllt noch dorto kamen, sünnerlich in'n Haven. Dor will Hamborg ok högere Windrööd afnicken.

