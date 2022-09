Stand: 29.09.2022 09:30 Uhr Doden bi Motorradunfall

In Hamborg is güstern Avend en Motorradfohrer na en sworen Unfall dootbleven. Wat de Polizei seggt, weer de 24-Johrige veel to gau op de Saseler Chaussee in Wellingsbüddel ünnerwegens. He kunn en Wagen, de ut en Siedenstraat keem nich mehr ut de Mööt kamen.

