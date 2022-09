Stand: 28.09.2022 09:30 Uhr Priesen för’t Inböten

Al verleden Johr is dat Inböten in Hamborg üm bet to föfftig Perzent düre worrn. Dat is ut den ne’en so nöömten „Heizspiegel“ vun‘n Düütschen Mieterbund ruttolesen. Wokeen mit Öl inböten deit, de hett rund eenunföfftig Perzent mehr betahlt. Bi Lüüd, de Fernwarms hebbt, dor sünd dat ölven Perzent mehr ween. Un düt Johr geiht dat, so as de Mieterbund dat seggt, an’n dullsten bi’t Gas na baven. Dor warrt de Lüüd dat Inböten, so as dat utsüht, düt Johr woll rund twee Drüttel mehr as vörher kösten.

