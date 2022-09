Stand: 28.09.2022 09:30 Uhr Politikers wohrschaut Russland

Westliche Politikers wohrschaut Russland dorvör, noch mehr vun’e Ukrain sien egen to nömen. Achtergrund sünd de Schienafstimmen in de besetten Delen vun dat Land. Dat Seggen na schüllt dor de mehrsten Lüüd mit „Ja“ stimmt hebben, dat se tokünftig to Russland hören wüllt. Düütschland, de USA un de NATO wüllt dat, wat dor bi rutsuert is, för sik nich gellen laten, wieldat de Afstimmen nich demokraatsch ween sünd.

